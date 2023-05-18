Эта ошибка уничтожит кондиционер в вашем авто

На улице начинается жара, и самой востребованной опцией в машине становится кондиционер. Страшно представить, что он сломался!

Меж тем, поломки кондиционера нередки и, можно сказать, прозаичны. Причем большинство проблем автовладельцы «привозят» себе сами.

Автоэксперт «За рулем» Алексей Ревин, говоря о таких проблемах, замечает: мы часто забываем следить за состоянием трубок системы кондиционирования!

А дело тут очень простое: иногда эти трубки располагаются на горизонтальных частях лонжерона или брызговика кузова, куда попадает грязь и соль. Старая добрая гальваническая пара сталь-алюминий запускает электрохимическую коррозию.

Здорово, конечно, что ускоренно разрушаться в этой ситуации будет алюминий, «принимая удар» и защищая сталь кузова. Но трубка-то может прохудиться! Избежать этого можно, если после зимы ополоснуть трубки кондиционера водой.

Но это, конечно, далеко не единственная проблема кондиционера из тех, которые могут быть вызваны человеческим фактором.

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Фото: depositphoos.com