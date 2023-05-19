Geely представил новый Coolray – скоро в продаже
Состоялась премьера нового Geely Binyue, который в России продается под названием Coolray. Машина будет предлагаться в трех версиях и оснащаться новым двигателем – компания решила отказаться от 3-цилиндрового агрегата.
В Китае стоимость нового кроссовера составила от 75 800 до 95 800 юаней (от 873 тысяч до 1,1 млн рублей). Напомним, что в России Geely Coolray предлагается по цене от 1 929 990 рублей с учетом скидок.
Новый кроссовер оснащается четырехцилиндровым двигателем 1.5TD. Его мощность составляет 181 л.с. и 290 Нм против 150 л.с. и 255 Нм прежнего 3-цилиндрового мотора.
Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением мокрого типа.
Внешность кроссовера стала более спортивной, появилось немало вставок черного и красного цветов. Красные акценты есть также в салоне. Сзади появился большой спойлер и диффузор, а также четыре патрубка выхлопной системы – по два с каждой стороны.
В Россию кроссовер, скорее всего, поступит в таком же виде. О том, когда это произойдет, пока не сообщается, но надо полагать, что купить новый Geely Coolray можно будет уже в этом году.
- Водитель посадил за руль собаку, когда его остановила полиция. На вызов приехало несколько полицейских, чтобы полюбоваться на этого сказочного водителя.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Autohome.com.cn
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен