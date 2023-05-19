Geely представил новый Coolray – скоро в продаже

Также объявлены цены на новинку.

Состоялась премьера нового Geely Binyue, который в России продается под названием Coolray. Машина будет предлагаться в трех версиях и оснащаться новым двигателем – компания решила отказаться от 3-цилиндрового агрегата.

В Китае стоимость нового кроссовера составила от 75 800 до 95 800 юаней (от 873 тысяч до 1,1 млн рублей). Напомним, что в России Geely Coolray предлагается по цене от 1 929 990 рублей с учетом скидок.

Новый кроссовер оснащается четырехцилиндровым двигателем 1.5TD. Его мощность составляет 181 л.с. и 290 Нм против 150 л.с. и 255 Нм прежнего 3-цилиндрового мотора.

Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением мокрого типа.

Внешность кроссовера стала более спортивной, появилось немало вставок черного и красного цветов. Красные акценты есть также в салоне. Сзади появился большой спойлер и диффузор, а также четыре патрубка выхлопной системы – по два с каждой стороны.

В Россию кроссовер, скорее всего, поступит в таком же виде. О том, когда это произойдет, пока не сообщается, но надо полагать, что купить новый Geely Coolray можно будет уже в этом году.

Фото: Autohome.com.cn