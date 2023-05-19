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Илон Маск хочет продать 20 млрд роботов Tesla Optimus

Это роботы-гуманоиды, как в научной фантастике, которые станут помощниками людей. Но могут и восстать, как мы знаем из книг и кино.

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Робота-гуманоида Tesla, известного под именем Optimus, продолжают совершенствовать. В новом видео показан прогресс, которого добились инженеры компании с октября прошлого года.

За последние 8 месяцев робот научился сносно ходить, беря уроки у живых людей, и аккуратно перекладывать предметы из коробки в коробку. Фактически, Оптимус может делать все, что может делать человек, благодаря наличию рук, пальцев и ног.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск верит в будущее Optimus. Ранее он заявлял, что большая продажа Tesla в будущем придется на роботов, а не на электромобили. Миллиардер рассчитывает продавать миллионы роботов, так как, по его оценкам, спрос на них составит 10-20 млрд единиц. Это больше, чем людей на Земле.

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Выступая на мероприятии Tesla AI day в прошлом году, Маск добавил, что роботы могут изменить нашу цивилизацию – они приведут к «изобилию, будущему, в котором нет бедности, в котором вы можете иметь все, что захотите, в плане продуктов и услуг».

По предварительным данным, робот Tesla будет стоить около 20 000 долларов на начальном этапе (1,6 млн рублей). С ростом производства стоимость роботов будет снижаться.

Фото, видео: Tesla

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За РулемКирилл Панов
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