Илон Маск хочет продать 20 млрд роботов Tesla Optimus
Робота-гуманоида Tesla, известного под именем Optimus, продолжают совершенствовать. В новом видео показан прогресс, которого добились инженеры компании с октября прошлого года.
За последние 8 месяцев робот научился сносно ходить, беря уроки у живых людей, и аккуратно перекладывать предметы из коробки в коробку. Фактически, Оптимус может делать все, что может делать человек, благодаря наличию рук, пальцев и ног.
Генеральный директор Tesla Илон Маск верит в будущее Optimus. Ранее он заявлял, что большая продажа Tesla в будущем придется на роботов, а не на электромобили. Миллиардер рассчитывает продавать миллионы роботов, так как, по его оценкам, спрос на них составит 10-20 млрд единиц. Это больше, чем людей на Земле.
Выступая на мероприятии Tesla AI day в прошлом году, Маск добавил, что роботы могут изменить нашу цивилизацию – они приведут к «изобилию, будущему, в котором нет бедности, в котором вы можете иметь все, что захотите, в плане продуктов и услуг».
По предварительным данным, робот Tesla будет стоить около 20 000 долларов на начальном этапе (1,6 млн рублей). С ростом производства стоимость роботов будет снижаться.
- Производство российских аккумуляторов ускорили на годы: для этого «Росатом» полностью выкупил производителя литий-ионных батарей Enertech.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото, видео: Tesla
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен