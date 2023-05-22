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Усталость водителя будут выявлять по анализу крови

И да, такое возможно благодаря новым технологиям.

За РулемКак долго не уставать за рулем: десяток лайфхаков

Все мы знаем, что усталость водителя может быть столь же опасна, как алкоголь, наркотики или рассеянность. Но трудно понять, насколько водитель устал: сохраняется ли у него способность управлять автомобилем? Особенно это важно знать при определении причины аварии – почему водитель не справился с управлением в том или ином случае.

Даже 17 часов без сна могут повлиять на способность реагировать, как если бы в крови было 0,5 промилле алкоголя, сообщило Немецкое общество исследований и медицины сна. 22 часа без сна можно условно приравнять к 1,0 промилле алкоголя.

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Но если алкоголь можно легко и быстро определить по дыханию или крови, выявить усталость сложнее.

Австралийские ученые хотят исследовать степень усталости с помощью нового анализа крови.

Команда исследователей обнаружила пять биомаркеров, которые указывают, что человек не спал 24 часа или более. Точность теста в реальных условиях составляет 90%.

Сначала биомаркеры собираются протестировать в больничных условиях, и если эксперимент пройдет нормально, тесты на дорогах могут появиться через пять лет.

Важно отметить, что на эти маркеры не влияет повышенный уровень кофеина, тревоги или адреналина в кровотоке, поэтому маловероятно, что после аварии будут зафиксированы ложные показания.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Whichcar

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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