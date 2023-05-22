Впервые на экране: уникальный фильм о создании ВАЗ-2108

Опубликован документальный фильм, снятый в 1985 году Кинолабораторией Управления главного конструктора АВТОВАЗа.

Фильм называется «Дебют ВАЗ-2108», и автор цифрового ремастеринга пленки утверждает, что ранее картина не публиковалась. То есть она могла показываться где-то в СССР и постсоветской России, но в интернет залита впервые.

Фильм примечателен как минимум по трем причинам.

Во-первых, кадры в нем действительно уникальны: если фотохроника сохранилась достаточно подробная, то в движении последить за событиями тех лет доселе удавалось мало кому из историков, что уж говорить про широкие массы.

В кадре легендарные личности, поистине перевернувшие отечественный автопром в 1980-х: Мирзоев, Демидовцев, Пашко, Миллер и многие другие... Становится понятно, сколь много личного труда каждого из них вложено в создание этой выдающейся советской машины.

Во-вторых, у фильма невероятно крутой саундтрек: сложно даже представить, где создатели картины отыскали столько прогрессивной музыки в Союзе середины 1980-х. Может быть, «помогла заграница»? Кстати об этом.

В-третьих, создатели фильма совершенно проигнорировали помощь компании Porsche, во многом благодаря которой «восьмерка» и получилась такой, какой мы ее знаем. Понятно, что сделано это «по идеологическим причинам». Закадровый голос позволяет себе лишь очень прозрачный намек: «При доводке автомобиля были использованы самые передовые методы испытаний, с учетом достижений мирового автомобилестроения»...

Как бы то ни было, а фильм замечательный и очень атмосферный. Смотрим!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA Niva Documentary

Видео: 4x4 NIVA-TV

Фото: скриншот видео YouTube