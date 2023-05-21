Самому известному Ситроену исполнилось 55 лет

Мы видели его во многих фильмах, а выпускался он на протяжении почти 20 лет.

Первый Citroën Méhari (Мехари) сошел с конвейера 16 мая 1968 года. Машина получилась простой, практичной и очень популярный.

Его презентация прошла с большой помпой на поле для гольфа в Довиле. Были показаны восемь версий автомобиля: полицейская машина, машина для пляжа, машина пожарного, внедорожник для фермеров... Автомобиль тогда назывался не просто Méhari, а «Dyane 6 Méhari». За почти 20 лет было продано около 145 000 машин – по тем временам это был коммерческий успех.

Идея создания Méhari (так туареги называют своих верблюдов) принадлежит Ролану де ла Пуапу – бывшему летчику-истребителю и основателю Общества исследований и применения патентов (SEAB). Он познакомился с молодыми дизайнерами Жаном-Луи Барро и Жаном Дарпеном. Они сделали первый автомобиль из пластика на базе дешевого Citroën 2CV.

Машину хотели продавать под именем Donkey – человек бы покупал его в разобраном виде и собирал бы сам. Чтобы реализовать проект, Ролан де ла Пойп встретился с Пьером Берко, тогдашним президентом бренда. Слово за слово и Citroën решает интегрировать машину в свой модельный ряд практически без изменений.

Но серийный Citroën Méhari стали выпускать на платформе Dyane. Оснащалась модель двигателем Citroën объемом 602 «кубиков» мощностью 28 л.с. При этом Méhari сохранил полностью пластиковый кузов – акрилонитрил-бутадиен-стироловый. Этот материал имеет ряд преимуществ, включая жесткость, ударопрочность, легкость и простоту формования.

Citroën Méhari был самым популярным автомобилем для активного отдыха и сделал отличную кинокарьеру. Это та машина, которую мы видели в фильмах про жандармов Луи де Фюнеса. Один из них в настоящее время выставлен в Национальном автомобильном музее в Мюлузе.

Фото: Citroen, фильм «Жандармы»

Видео: Citroen