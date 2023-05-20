Tank 500 рекордно подорожал

А еще за машиной растянулась длинная очередь.

Рамный внедорожник Tank 500 резко подорожал. Модель прибавила в цене почти миллион рублей после того, как засветилась в президентском кортеже на параде 9 мая.

После знаменательного события внедорожник стал стоить от 6,5 млн рублей за базовую версию и от 7 млн за максимальную, в которой можно найти полный привод с передней и задней блокировками дифференциалов, адаптивный круиз-контроль, диодные фары, атмосферную подсветку салона и многое другое.

Другая проблема – очереди. Теперь они растянулись на 2 месяца. Осталось в наличии крайне мало машин в золотом и серебристом цветах, которые, конечно, пользуются меньшим спросом, чем классический черный.

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Источник: Telegram-канал Mash

Фото: Great Wall Motors