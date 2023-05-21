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Россия стала первой по продажам машин Omoda

Почти половина мирового тиража приходится именно на нашу страну.

За РулемУ дилеров кончились популярные модели

Российские продажи Omoda составляют 45% общемировых. В нашей стране с начала продаж реализовано уже 11 тысяч автомобилей при мировых продажах 24,5 тысячи. Компания отметила, что Россия стала первым экспортным рынком.

Сейчас в российском модельном ряду Omoda только кроссовер C5. Скоро подоспеет седан S5, а ближе к концу года – еще и электромобиль.

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Цены на седан S5 уже названы. Автомобиль длиной 4644 мм, оснащенный 1,5-литровым атмосферным двигателем и вариатором, будет стоить от 2 159 900 рублей.

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Источник: Omoda

Фото: Chery

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За РулемПшенин Владимир
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