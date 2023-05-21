Россия стала первой по продажам машин Omoda

Почти половина мирового тиража приходится именно на нашу страну.

Российские продажи Omoda составляют 45% общемировых. В нашей стране с начала продаж реализовано уже 11 тысяч автомобилей при мировых продажах 24,5 тысячи. Компания отметила, что Россия стала первым экспортным рынком.

Сейчас в российском модельном ряду Omoda только кроссовер C5. Скоро подоспеет седан S5, а ближе к концу года – еще и электромобиль.

Цены на седан S5 уже названы. Автомобиль длиной 4644 мм, оснащенный 1,5-литровым атмосферным двигателем и вариатором, будет стоить от 2 159 900 рублей.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Omoda

Фото: Chery