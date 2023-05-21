Создан грузовик, которому не страшен «Платон»
Такая машина сулит существенную экономию.
ГАЗ выпустил новую тяжелую модификацию «Валдая». Ее полная масса составляет 11 990 кг, и она может ездить по федеральным трассам без оплаты километража через систему «Платон».
«Валдай 12» приводится в движение 4,5-литровым турбодизелем. В качестве КПП предусмотрена механика, но заводчане заявляют, что готовы наладить выпуск и с шестиступенчатым автоматом.
Как не загубить двигатель некачественным маслом7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Источник сообщает, что для грузовика опционально будет доступна кабина со спальным отсеком, что позволит машине стать по-настоящему дальнобойной.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Quto
Фото: Quto
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0