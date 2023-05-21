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Создан грузовик, которому не страшен «Платон»

Такая машина сулит существенную экономию.

За Рулем«Новую Гранту» впервые засняли в движении (ВИДЕО)

ГАЗ выпустил новую тяжелую модификацию «Валдая». Ее полная масса составляет 11 990 кг, и она может ездить по федеральным трассам без оплаты километража через систему «Платон».

«Валдай 12» приводится в движение 4,5-литровым турбодизелем. В качестве КПП предусмотрена механика, но заводчане заявляют, что готовы наладить выпуск и с шестиступенчатым автоматом.

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Источник сообщает, что для грузовика опционально будет доступна кабина со спальным отсеком, что позволит машине стать по-настоящему дальнобойной.

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Источник: Quto

Фото: Quto

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За РулемПшенин Владимир
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