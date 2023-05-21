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Москвич хотел купить машину из «Форсажа», но остался без нее и без денег

И очень долго не обращался в полицию.

За РулемЦены на китайские автомобили выросли в пять раз!

В апреле 2022 года москвич решил купить Nissan GT-R, такой же, как у Брайана (Пол Уокер) из фильмов «Форсаж». Но в России дорого (5 миллионов рублей), и мужчина подумал, что из Японии будет дешевле.

Через брата он нашел перегонщика машин в Хабаровске. Тот пообещал машину и потребовал 2,1 миллиона рублей предоплаты.

За Рулем
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Позже начались странности: со слов перегонщика, то доставку переносили, из-за чего пришлось переоформлять документы, то погода плохая и нет людей для самого перегона до Москвы. При этом машина, опять же, с его слов, стоит в порту, но фотографии прислать он отказывался.

И только спустя год клиент, оставшийся и без денег, и без машины, пошел в полицию.

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Источник: Telegram-канал Shot

Фото: Bonhams

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За РулемПшенин Владимир
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