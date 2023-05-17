Пользователи возмущены ценами на Lada Vesta NG

Объявленная одним из порталов стоимость оказалась выше, чем они ожидали.

27 апреля один из автомобильных порталов разместил у себя «инсайдерскую» информацию о цене на новую Lada Vesta NG тольяттинской сборки. По данным сайта, цена на автомобиль должна начинаться от 1,7 млн рублей за базовую комплектацию.

Эти цифры быстро разлетелись и по другим автомобильным сайтам, и по группам в соцсетях. И реакция, как правило, далека от позитивной.

«Мда. Ну и цены. У большинства населения нет таких зарплат чтоб купить. Да здравствует автокредит» – пишет пользователь Вконтакте Сергей.

Кроме самого обсуждения цены сразу же появилась аналитика будущих показателей продаж. К примеру, вот комментарий на том самом сайте, который изначально разместил цену в 1,7 миллиона (а потом, к слову, из материала её удалил):

«Миллион в этой стоимости лишний… Зря производство из Ижевска переносили, продажи будут штучные».

Находились комментаторы, ностальгирующие по предыдущим годам:

«Весты в 2018ом году базовые брали в кредит за 650к, что говорить про цену в 2 миллиона?»

Или по предыдущим моделям Lada:

«С такими ценами на конвейер надо возвращать самары и десятки, их при цене до 500 явно будут брать, с текущим прайсом авто превратилось в роскошь, а не средство передвижения» – пишет Василий.

Не обошлось и без упоминания китайских автомобилей как альтернативы:

«Я в марте взял джолион на механике за 1720, без трейд ин он был 1770, несущественная переплата» – пользователь Alex.

Комментариев про 1,7 миллиона было много (и до сих пор не заканчиваются). Были и не столь радикальные, были даже позитивные, авторы которых были рады самому факту возобновления продаж Весты.

Впрочем, как мы выяснили, так сильно переживать комментаторам не стоило, базовая цена в 1,7 миллиона оказалась фейком.

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Фото: «За рулем», depositphotos