Вплоть до выхода из строя: какие загрязнения опасны для автомобиля

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил, что пыльца, тополиные почки, пух одуванчиков и птичий помет могут серьезно навредить машине. От их воздействия повышенным рискам подвергается лакокрасочное покрытие машины.

Эксперт отметил, что с технической стороны пыльца не представляет особых проблем. Однако попадание в салон большого количества пыльцы может свидетельствовать о некачественном салонном фильтре и необходимости его замены.

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А вот тополиные почки и птичьи экскременты способны существенно повредить автомобиль, они практически вклеиваются в структуру лака.

Почки можно оттереть, по большому счету, только нашатырным спиртом, в случае с птичьими экскрементами дело может дойти до полировки лакокрасочного покрытия», – предостерег Шапарин.

Более того, пух тополей и одуванчиков может стать причиной поломки двигателя. Пух забивается в радиатор и создает большую проблему для системы охлаждения автомобиля, уточнил эксперт. Он посоветовал чистить машины паром.

Делать это обязательно нужно, потому что между радиатором кондиционера и радиатором основным образуется «шуба» из пуха. Прямое следствие – перегрев. Это может закончиться катастрофой для автомобиля: закипит антифриз, перегреется масло, дело может дойти до капитального ремонта двигателя», – предупредил эксперт.
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Источник: Радио Sputnik

Фото: pxfuel.com

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