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Новые предупреждающие знаки появились на дорогах

Водители не понимают, как на них реагировать.

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Несколько дней назад жители Подмосковья увидели на дорогах новые предупреждающие таблички. Подобные щиты ранее появились и в ряде других регионов России.

Они информируют водителя о том, что участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом.

На желтом щите с изображением дрона и камеры написано: «Внимание, водитель! Участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом с прибором фиксации нарушений ПДД РФ».

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Юрист Максим Едрышов пояснил, что этот информационный указатель говорит, что по дороге можно встретить коптеры или квадрокоптеры.

Они просто фиксируют дорожное нарушение. Например, выезд на встречную полосу, а потом инспектор ДПС уже останавливает водителя, чтобы оформить протокол. Беспилотник летает и фиксирует», – объяснил автоэксперт.

Источник: MSK1.ru

Фото: depositphotos.com, https://t.me/birulevo_online

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