Новые предупреждающие знаки появились на дорогах

Водители не понимают, как на них реагировать.

Несколько дней назад жители Подмосковья увидели на дорогах новые предупреждающие таблички. Подобные щиты ранее появились и в ряде других регионов России.

Они информируют водителя о том, что участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом.

На желтом щите с изображением дрона и камеры написано: «Внимание, водитель! Участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом с прибором фиксации нарушений ПДД РФ».

Юрист Максим Едрышов пояснил, что этот информационный указатель говорит, что по дороге можно встретить коптеры или квадрокоптеры.

Они просто фиксируют дорожное нарушение. Например, выезд на встречную полосу, а потом инспектор ДПС уже останавливает водителя, чтобы оформить протокол. Беспилотник летает и фиксирует», – объяснил автоэксперт.

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Источник: MSK1.ru

Фото: depositphotos.com, https://t.me/birulevo_online