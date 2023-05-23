Новые предупреждающие знаки появились на дорогах
Водители не понимают, как на них реагировать.
Несколько дней назад жители Подмосковья увидели на дорогах новые предупреждающие таблички. Подобные щиты ранее появились и в ряде других регионов России.
Они информируют водителя о том, что участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом.
На желтом щите с изображением дрона и камеры написано: «Внимание, водитель! Участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом с прибором фиксации нарушений ПДД РФ».
Как не загубить двигатель некачественным маслом7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Юрист Максим Едрышов пояснил, что этот информационный указатель говорит, что по дороге можно встретить коптеры или квадрокоптеры.
Они просто фиксируют дорожное нарушение. Например, выезд на встречную полосу, а потом инспектор ДПС уже останавливает водителя, чтобы оформить протокол. Беспилотник летает и фиксирует», – объяснил автоэксперт.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: MSK1.ru
Фото: depositphotos.com, https://t.me/birulevo_online
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0