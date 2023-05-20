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Беспилотные аэротакси: когда они появятся в России

Перспектива есть, но она не ближайших лет.

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Вице-президент фонда «Центр стратегических разработок» Марат Фаттахов предположил, что массовое внедрение беспилотных аэротакси в России произойдет не раньше чем через 10 лет. Он объяснил, что технологии, которые используются для этого, сначала должны пройти проверку в сфере грузоперевозок.

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Среди препятствий на этом пути стоит отметить недостаточную технологическую зрелость применяемых решений, слабый потенциал масштабирования и высокие риски в плане безопасности. Пока разумнее обкатать технологии на перевозке грузов, а не людей», – отметил Фаттахов.

При этом он обратил внимание, что в России пока только одна компания занимается разработкой и производством такого транспорта. С 2016 года тестовые полеты своего прототипа аэротакси проводит фирма «Ховер». Как считает Фаттахов, на успех этого проекта позволяет рассчитывать доступная цена полета это главное преимущество, которые дает беспилотное аэротакси по сравнению с обычными вертолетами.

Источник: АиФ

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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