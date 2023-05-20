Беспилотные аэротакси: когда они появятся в России
Вице-президент фонда «Центр стратегических разработок» Марат Фаттахов предположил, что массовое внедрение беспилотных аэротакси в России произойдет не раньше чем через 10 лет. Он объяснил, что технологии, которые используются для этого, сначала должны пройти проверку в сфере грузоперевозок.
Среди препятствий на этом пути стоит отметить недостаточную технологическую зрелость применяемых решений, слабый потенциал масштабирования и высокие риски в плане безопасности. Пока разумнее обкатать технологии на перевозке грузов, а не людей», – отметил Фаттахов.
При этом он обратил внимание, что в России пока только одна компания занимается разработкой и производством такого транспорта. С 2016 года тестовые полеты своего прототипа аэротакси проводит фирма «Ховер». Как считает Фаттахов, на успех этого проекта позволяет рассчитывать доступная цена полета – это главное преимущество, которые дает беспилотное аэротакси по сравнению с обычными вертолетами.
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Источник: АиФ
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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