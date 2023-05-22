Как сегодня зарабатывают автосалоны на б/у авто (есть секрет)

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А вы задумывались о том, как автосалонам удается конкурировать с прямыми продажами авто с пробегом от собственников и что значит фраза «Выкупим по рыночной цене»?

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Официальные дилеры, которые раньше занимались продажей новых машин, теперь переориентируются на рынок автомобилей с пробегом. Кто-то только открыл для себя это направление, а кто-то уже давно занимается перепродажей подержанных машин.

Почти все представленные в салонах машины с пробегом так или иначе были выкуплены у частных лиц – по трейд-ин или без использования этой схемы. И по «рыночной цене», что делает непонятной выгоду компаний – куда они прячут наценку, на которой зарабатывают?

Об этой и других особенностях дилерского бизнеса на автомобилях с пробегом «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, рассказала директор направления продаж автомобилей с пробегом «Рольф» Ирина Цыганкова:

За Рулем

— У тех, кто раньше занимался новыми автомобилями, всегда был также бизнес «Авто с пробегом». Мы не видим, чтобы что-то уж очень сильно поменялось. Другое дело, что доля этого бизнеса теперь сильно выросла. И это пошло на пользу потребителям, так как растущие требования клиентов будут двигать рынок к развитию.

Да, отрасль «тряхнуло», но в части автомобилей с пробегом для клиента все осталось по-прежнему, как и несколько лет назад. Расширился спектр услуг в сфере продажи машин с пробегом – десятки тысяч автомобилей на выбор, возможность вернуть или обменять машину, гарантия, возможность взять кредит на подержанный автомобиль, услуги сервиса.

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Мы стали основоположниками прозрачной выгодной для клиента стратегии работы с «улицей». Что это такое? Этот термин был придуман несколько лет назад. Парк автомобилей с пробегом у официальных дилеров раньше состоял только из тех машин, которые клиенты сдавали в трейд-ин при покупке нового автомобиля. А почему бы не начать покупать автомобили с «улицы» – просто выкупать у клиента его машину и перепродавать? Так и появилась услуга выкупа, которая оживила бизнес.

Покупая автомобиль на свободном рынке, мы, конечно, делаем это по рыночным ценам, в любом удобном для клиента месте, легко и безопасно. Что касается «по рыночной цене» – все игроки рынка покупают автомобили по рыночной цене. Мы работаем на свободном рынке, и вы не можете никого заставить или обязать продавать свой автомобиль по какой-то другой, навязанной кем-то цене. То есть при несогласии с ценой любой из сторон сделка не совершается.

Фото: Depositphotos и «Рольф»

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За РулемКирилл Панов
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