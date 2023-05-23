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Неожиданно: покупатель машины вместо денег достал арбалет

Тестовая поездка по Москве обернулась кошмаром для продавца внедорожника.

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Тривиальная продажа собственного авто иной раз может обратиться в злоключение, едва не стоящее жизни. Именно так случилось у 59-летнего москвича, выставившего свой серебристый Land Cruiser 200 на продажу за 5,6 млн рублей.

На объявление откликнулся человек, с которым они договорились о встрече на Зеленоградской улице. Но тест-драйв пошел не по плану: «покупатель» достал арбалет и пригрозил им владельцу машины.

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Продавец испугался, затормозил и выскочил из внедорожника, после чего «арбалетчик» сел за руль и скрылся в неизвестном направлении.

Правда, уехать далеко у него не получилось. В течение часа 54-летнего ранее судимого гостя столицы вместе с машиной, арбалетом и коробкой запасных стрел задержали на территории Московской области.

Теперь машину вернут законному владельцу, а подозреваемый заключен под стражу и ждет расследования уголовного дела по части 4 статьи 162 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

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За РулемИннокентий Кишкурно
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