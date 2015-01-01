Как быстрее продать машину. Простая инструкция

Традиционно лучшим временем для продажи автомобиля считается весна. Летом всегда идет спад, но коронавирус мог все поменять в этом году.

Продать самому

Около 40% россиян предпочитают продавать автомобиль самостоятельно. И 13% из них, как следует из опросов, не доверяют потенциальным покупателям. Идеальная ситуация — продавать/ покупать машины тем/у тех, с кем вы или родственники и друзья хорошо знакомы. Но так везет далеко не всем, а потому автовладельцы, как правило, продают авто через сайты-агрегаторы, причем многие публикуют объявления на нескольких площадках.

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Плюсы и минусы такого варианта хорошо известны. Он затратен по времени и небезопасен. К тому же правильно составить объявление о продаже не так просто, как может показаться.

Важно: Цены в объявлениях — ориентировочные. Это запрос, в котором значится желаемая сумма, не более того. Даже если у вас точно такой же автомобиль, вовсе не факт, что вы выручите за него столько же, во сколько его оценивают другие продавцы.

Полезные советы

Чтобы обезопасить себя, назначайте встречи с потенциальными покупателями в людных местах, где территория хорошо просматривается, в том числе видеокамерами

Берите с собой сопровождающего. Если покупатель попросит проехаться, пусть товарищ поедет с вами пассажиром.

Расчет надежнее всего проводить в банке, через банковскую ячейку или положив деньги на заранее открытый счет. Заодно кассир проверит купюры на подлинность.

Как правильно провести сделку, рассказано здесь.

Сдать в трейд-ин

Вариант идеален для тех, кто собирается обновить свой автопарк, обменяв старую машину на новую. По программе трейд-ин можно приобрести как автомобиль с завода, так и тачку с пробегом. Но в любом случае это будет юридически и финансово чистый товар: дилер гарантирует, что машина не заложена в ломбарде, не числится в угоне или в розыске.

Преимущество для покупателя: стоимость старого авто вычитается из цены нового — это будет первоначальный взнос по кредиту, а оставшуюся сумму можно выплачивать по частям. Кроме того, этот способ избавляет от звонков, долгих переговоров, торгов и лишних встреч.

Комментарий эксперта:

Владимир Желобов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр»





«Если в программе трейд-ин участвует автомобиль популярной модели со средней рыночной стоимостью, например, 700 тыс. руб., нужно быть готовым к тому, что дилер оценит его несколько дешевле.





Однако разница между суммой, которую получит продавец, и ценой, предлагаемой дилером, компенсируется с запасом скидками и бонусами по условиям программы. Зачастую стоимость дополнительных услуг превышает цену авто, за которую автовладелец рассчитывал его продать.





Например, автомобиль со средней рыночной стоимостью в 650 тысяч рублей оценивается дилером в 550 тысяч.





А клиент ГК «АвтоСпецЦентр» получит скидку в 100 тыс. руб. на покупку нового авто и дополнительную скидку за лояльность бренду».





Важно: Условия программы трейд-ин различаются: некоторые дилеры берут по этой программе автомобили определенного срока эксплуатации, например, российских и китайских марок не старше 7 лет, а иностранных — не старше 10 лет. Но в любом случае трейд-ин — оптимальный вариант для владельца свежей машины, который планируют сменить авто, но не марку. Или меняет марку, оставаясь при этом клиентом дилера.

Продать через посредника

Один из самых быстрых, но далеко не самых выгодных способов продажи автомобиля. Множество посредников предлагают выкупить вашу машину в кратчайшие сроки. Но за какую цену?

Важно: оценят автомобиль, скорее всего, ниже реальной стоимости. Еще и возьмут комиссионные за услуги. Кроме экономии времени и выгоды в этом никакой, особенно если цена продаваемого транспортного средства невысока.

Решаясь продавать авто через посредников, необходимо знать нюансы хорошей сделки. Так, нормальные компании не требуют приезжать к ним на предпродажный осмотр — обычно оценщики сами выезжают к клиенту. Приблизительная оценка стоимости автомобиля производится заранее, исходя из описания и технического состояния авто. Продавцу не будут обещать «золотые горы», а назовут реальную цену, ведь представители компаний не заинтересованы тратить время ради удовлетворения любопытства автовладельцев.

Поставить на комиссию

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Еще один способ продать автомобиль — поставить его на комиссию в автосалон. Это подразумевает размещение машины на площадке дилера для реализации и получение денег после оформления сделки с новым владельцем.

Основные преимущества такого способа — не придется тратить время на предпродажную подготовку и размещение объявлений. Вероятность быстрой продажи довольно высока (но сильно зависит от конкретной модели).

Главный минус комиссионной продажи: среди покупателей могут оказаться так называемые «перекупы», которые, вероятнее всего, будут сбивать цену, так что либо придется соглашаться на низкую стоимость, либо продавать авто самостоятельно.

Как быстро продастся моя машина?

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Спрогнозировать срок продажи можно заранее, если отслеживать ситуацию на вторичном авторынке.

Так, 3-5-летний Nissan Murano или Toyota Alphard будут продаваться не меньше месяца, тогда как Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Renault Logan, Volkswagen Polo, Nissan Almera, кроссоверы Hyundai Creta, Mitsubishi ASX, Honda CR-V, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Toyota RAV4 купят за неделю.

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Важно: как показывает практика, даже у популярных моделей бывают непопулярные комплектации. И это не только модификации с турбомоторами и вариаторами, но и, например, машины не слишком престижных марок с мощными (и потому заведомо невыгодными с точки зрения налогообложения) двигателями.

Когда продавать?

Традиционно лучшим временем для продажи автомобиля считается весна. В 2020 году, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии, нестабильность курса рубля и сокращение реальных доходов россиян, в первом квартале 2020 года продажи автомобилей с пробегом увеличились на 22% по сравнению с предыдущим годом.

За какими машинами будут охотиться перекупщики этим летом? Все подробности — тут.

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