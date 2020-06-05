6 машин, за которыми будут охотиться перекупщики этим летом

Эксперты утверждают, что цены на вторичном рынке стабилизировались, а предложение сократилось: многие решили отложить продажу до лучших времен. Подходящую машину на вторичке труднее найти, но легче продать.

Есть модели, которые постоянно присутствуют в чек-листе профессионального перекупщика. Например, Lada Priora и Lada Granta. Неудивительно, что одни из самых массовых автомобилей в России пользуются спросом и на вторичке. Приору собирали с 2007 по 2018 годы, Гранту — с 2011 года и по сей день. В 2018 году состоялся рестайлинг Гранты. Именно такие машины — посвежее — самые желаемые для перекупщиков. Впрочем, востребованность Лад, как и других массовых моделей вроде Volkswagen Polo, Renault Logan, Kia Rio и Hyundai Solaris или Creta, ни для кого не секрет. Но есть модели, за которыми этим летом будут гоняться.

1. УАЗ Патриот

Удивлены? Вообще-то, УАЗы, так же как Нивы и Шнивы (Lada 4x4 и Chevrolet Niva), при своей популярности на вторичном рынке не особенно привлекают перекупщиков. Причина в том, что такие машины покупают, в основном, рукастые, разбирающиеся в «железе» мужики, которым может быть не сильно важен внешний вид машины, но при этом все в ней должно работать, и желательно как часы. А так как каждая копейка на счету, из-за любой неисправности будут торговаться до победного. Вот и получается, что овчинка выделки не стоит.

УАЗ Патриот

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Другое дело — УАЗ Патриот c автоматом . Этот автомобиль меньше подходит рыбакам и охотникам, больше — горожанам в качестве бюджетной альтернативы крупным импортным внедорожникам. Такую версию начали продавать в конце 2019 года, и ее появление на рынке вызвало ажиотаж. Сейчас предлагаются не только новые машины, без пробега, но и прошлогодние, первые владельцы которых по каким-то причинам решили сменить модель (или марку). И если новые Патриоты с автоматом стоят значительно больше миллиона, то слегка подержанные могут быть дешевле. А миллион — психологический барьер. И перекупщику в принципе почти ничего не надо делать с машиной, помимо комплексной мойки. Играй с ценами при покупке и продаже и придумай машине историю поубедительнее — например, о потерянной работе и невозможности отдать долги. Сейчас особенно актуально.

2. Kia Seltos

Kia Seltos

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Этот корейский кроссовер ворвался на российский рынок: за первый месяц продаж (март) было реализовано 1242 автомобиля, а число контрактов, собранных дилерами Kia, превысило 4000, оказавшись заметно больше запланированного. На вторичном рынке пока единицы Селтосов с пробегом, но летом их станет больше.

Причины продаж будут прозаичными: кто-то разочаровался в машине, получив меньше желаемого, кто-то не рассчитал финансовые возможности и теперь едва сводит концы с концами, а кто-то, напротив, намеревается купить автомобиль классом выше. Наверняка за каждым продаваемым Селтосом будут охотиться перекупщики, причем независимо от комплектации и цвета автомобиля.

3. Renault Arkana

Масштабная рекламная кампания бюджетного купе-кроссовера, в том числе по городам России, сделала свое дело: Аркану захотели многие. Главная причина популярности — привлекательный дизайн. Вторая — выигрышное соотношение цены и качества. Третья — новизна модели. По статистике компании, более четверти покупателей Renault Arkana — молодые люди в возрасте до 34 лет.

Но не все остались довольны выбором. Некоторые теперь «скидывают» машины, действуя на руку перекупщикам, которые умеют быстро находить неискушенных покупателей. В продаже сейчас почти пять сотен автомобилей с пробегом. Думаю, примерно половина из них могут оказаться битыми, перекрашенными и из каршеринга. Или еще хуже: битые и крашеные каршеринговые машины. Без пленки, которой обклеивают такие машины, их уже в паре метров от честных частных не отличишь.

Renault Arkana

Так как многие покупатели сомневаются в надежности наддувного двигателя TCe 150, созданного в сотрудничестве с Daimler, и вариатора CVT X-Tronic, на вторичном рынке больше ценятся Арканы с двигателем 1.6, 6-ступенчатой механикой и передним приводом.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Кодиак выпускают и продают с 2016 года. Так что в нынешнем сезоне ожидается волна трех-четырехлетних машин: к этому моменту многие владельцы предпочитают обновить автопарк.

Сейчас в продаже по России чуть больше 250 Кодиаков с пробегом. Цена немаленькая. Просят почти два миллиона даже за двух-трехлетние машины в хороших комплектациях и около двух с половиной миллионов за совсем свежие и с маленьким пробегом. Так как считается, что двигатель 1.4 кроссоверу мал, большим спросом пользуются версии с 2-литровым 180-сильным двигателем. Меньше спрос на версии со 150-сильным дизельным мотором равного объема.

5. Toyota Camry

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Toyota на вторичном рынке всегда в цене из-за неистребимого мифа о надежности машин марки — хотя мы, конечно, знаем, что все зависит от периодичности обслуживания, квалификации ремонтников и качества запчастей.

Когда речь идет о Camry, вспоминается еще и мнение, что машины этой модели с небольшим пробегом едут лучше, чем новые. Но при этом они на 20–30% дешевле новых. Перекупщики всем этим умело пользуются. Самые популярные цвета — естественно, классические белый и черный.

На рынке сейчас сотня Camry восьмого поколения (XV70). Есть предположение, что как минимум каждая третья машина — со скрученным пробегом и продается перекупщиком. Так что если вы присматриваетесь к бэушной Camry, проверять ее нужно особо тщательно и отказываться от покупки при малейших сомнениях в честности продавца.

Toyota Camry

Интересно, что спросом до сих пользуются и куда более «пожилые» Camry. Как сказано в исследовании Automama (розничной сети автомобилей с пробегом), эти машины растут в цене при любых обстоятельствах. Например, Toyota Camry 2010 года подорожала на 2,7% по отношению к марту этого года, и ее средняя цена — 732 000 рублей. Недаром ее называют суперликвидной. Кроме того, в том же исследовании говорится:

Наибольший рост цены из топ-20 популярных моделей с пробегом к середине апреля показал кроссовер Nissan Juke 2016 года выпуска, чья стоимость увеличилась на 12%, с 783 тыс. до 882 тыс. руб. Также на 3,4%, с 773 тыс. до 799 тыс. руб., выросла цена модели Volkswagen Passat 2014 г.в. и на 2,7% поднялась цена на Toyota Corolla 2012 г. в., с 640 тыс. до 656 тыс. руб. Кроме того, рост цен зафиксирован на такие модели с пробегом, как Kia Cerato 2013, Mitsubishi Outlander 2015, Skoda Rapid 2015, Lada Largus 2016, Volkswagen Jetta 2012 и Kia Ceed 2015.

6. Daewoo Nexia

Daewoo Nexia

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«Ксюха» — своеобразная классика для перекупщиков. Про нее уже начали было забывать, но в этом году все изменилось. Сейчас она снова в центре внимания — в связи с ростом спроса на бюджетные автомобили. Несмотря на архаичность конструкции (Nexia — наследница Opel Kadett E, выпускавшегося с 1984 года), автомобиль до сих пор пользуется спросом благодаря простоте, неприхотливости и дешевизне. Nexia стала одной из самых массовых иномарок на просторах СНГ, эту машину знают везде, и запчастей на нее полно. А чтобы обездвижить машину, нужно сильно постараться. Кажется, она способна ехать даже мертвой — как зомби.

На сайте бесплатных объявлений Avito сейчас предлагают 6 тысяч Нексий, самые свежие (и самые ценные) из которых выпущены в 2016 году компанией UzDaewooAuto. И большая часть этих машин уже побывала в руках перекупов.

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Если у вас есть один из перечисленных автомобилей и вы хотите его продать, назначайте цену побольше и не поддавайтесь на психологическую обработку перекупщиков, которые будут вас одолевать, даже если вы в объявлении запретите это делать.

А если собираетесь приобрести автомобиль, то:

Не скупитесь на профессиональную диагностику и тщательно проверяйте историю автомобиля (для начала — с помощью специальных сервисов на сайтах объявлений). Лучше уж заплатить 200–300 рублей, чем потом кусать локти из-за скаредности и легкомысленности.

Если речь об автомобиле из списка выше, смысл раскошелиться на услуги сервиса, который отслеживает свежие объявления на профильных сайтах, еще не прошедшие модерацию и, соответственно, не попавшие в открытый доступ. Такими сервисами пользуются современные перекупщики. Это и позволяет им договориться с владельцем машины о встрече раньше других. На войне, как говорится, все средства хороши.

Удачи в поисках!

6 машин, за которыми будут охотиться перекупщики этим летом Эксперты утверждают, что цены на вторичном рынке стабилизировались, а предложение сократилось: многие решили отложить продажу до лучших времен. Подходящую машину на вторичке труднее найти, но легче продать. 6 машин, за которыми будут охотиться перекупщики этим летом