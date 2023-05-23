Стало известно, насколько ЕС сократил поставки авто в Россию
Цифра впечатляющая.
В 2022 году Евросоюз сократил экспорт автомобилей в Россию на 80%.
Как отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, наряду с этим увеличился ввоз машин в соседние с РФ страны.
«Мы сократили экспорт автомобилей в Россию почти на 80%, но в то же время мы увеличили поставки машин в некоторые государства Центральной Азии на 300%», — рассказал Боррель.
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Он добавил, что в этих странах возник высокий спрос на европейские автомобили. При этом Боррель допустил, что эти машины «реэкспортируются в РФ».
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
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