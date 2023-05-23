#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ анонсировал старт производства на заводе в ПетербургеАВТОВАЗ анонсировал старт производства на заводе в Петербурге
Название китайского партнера пока не...
Первое серьезное ДТП с Aurus Senat. Что с ним сталоПервое серьезное ДТП с Aurus Senat. Что с ним стало
Премиальный Aurus Senat столкнулся с...
Хитрая ловушка с парковкой – 60% ошибаютсяХитрая ловушка с парковкой – 60% ошибаются
В эту ловушку попадают даже профессионалы. Что...

Стало известно, насколько ЕС сократил поставки авто в Россию

Цифра впечатляющая.

За РулемВместо Rio и Polo: 5 доступных моделей, которые перевернут рынок

В 2022 году Евросоюз сократил экспорт автомобилей в Россию на 80%.

Как отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, наряду с этим увеличился ввоз машин в соседние с РФ страны.

«Мы сократили экспорт автомобилей в Россию почти на 80%, но в то же время мы увеличили поставки машин в некоторые государства Центральной Азии на 300%», — рассказал Боррель.
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует? ОпросЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Он добавил, что в этих странах возник высокий спрос на европейские автомобили. При этом Боррель допустил, что эти машины «реэкспортируются в РФ».

Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0