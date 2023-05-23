Ждем еще одного «китайца» — Forthing

Китайскую компанию интересуют не только продажи автомобилей, но и организация производства в России.

У российских дилеров в продаже появились автомобили марки Forthing, основанной компанией DongFeng. Пока покупателю предлагается две модели – кроссовер T5 Evo (цена от 2,91 до 2,999 млн рублей) и минивэн Yacht (3,96–4,09 млн рублей).

Но планы по завоеванию рынка России у китайского автопроизводителя весьма амбициозные: он намерен развернуть дилерскую сеть в 60 городах, а также рассматривает вариант локализации производства. Планируемый годовой объем реализации на начальном этапе – 10 тыс. авто в год.

В России уже есть одна модель Forthing – это i-Sky от бренда Evolute, которую выпускают на заводе «Моторинвест». Однако экспансией на российский рынок моделей под маркой Forthing будет заниматься компания IXEN Motors Rus. Какие модели будут продаваться и где конкретно планируется организовать крупноузловую сборку, пока не известно.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Forthing