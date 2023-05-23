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АВТОВАЗ откажется от дилеров?

Российскому автоконцерну предложили пересмотреть схему продаж.

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Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратил внимание, что выпускаемые АВТОВАЗом автомобили по-прежнему невозможно купить по рекомендованным заводом розничным ценам. Он направил письмо президенту концерна Максиму Соколову, в котором предложил компании начать продавать автомобили напрямую – без участия дилеров.

Шапарин отметил, что дилеры навязывают покупателю «допы», оформление кредита, покупку полисов каско и ОСАГО, приобретение различных пакетов помощи на дорогах. Все это ложится дополнительным финансовым обременением на покупателя, но с точки зрения законодательства дилеры ничего не нарушают и наказать их за это нельзя.

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Если АВТОВАЗ будет продавать автомобили напрямую, то покупатели могут оформить сделку, оплатить машину и сделать все сопутствующие процедуры, включая оформление документов с использованием электронной цифровой подписи, прямо на сайте производителя. А выдавать машины сможет или сам завод, или его «пункты выдачи» в крупнейших регионах страны.

Ранее Максим Соколов говорил о том, что АВТОВАЗ возьмет под контроль ценообразование у своих дилеров, а в случае превышения установленного потолка цен автоконцерн готов расторгать контракты с зарвавшимися дилерами.

Источник: Российская газета

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