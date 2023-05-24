#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Составлен рейтинг самых ликвидных российских автомобилейСоставлен рейтинг самых ликвидных российских автомобилей
Какую отечественную модель сегодня можно...
Запрет на мощные машины введут для некоторых водителейЗапрет на мощные машины введут для некоторых водителей
Так общественники хотят бороться с лихачами на...
Старенький КАМАЗ превратили в супертягач (видео)Старенький КАМАЗ превратили в супертягач (видео)
Среди водителей грузовиков есть отдельная...

Челябинск получит новые автобусы со скидкой 60% в рамках нацпроекта

15 автобусов большого класса вместимости будут поставлены в Челябинск по лизинговому договору с «Государственной транспортной лизинговой компанией».

За РулемВместо Rio и Polo: 5 доступных моделей, которые перевернут рынок

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год Челябинск получит 15 новых газомоторных автобусов.

В реализации программы задействован механизм лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса РФ. Таким образом, перевозчики могут получать новую технику на выгодных условиях – размер скидки на транспорт может доходить до 60%.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Источник и фото: журнал «Рейс»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0