Челябинск получит новые автобусы со скидкой 60% в рамках нацпроекта
15 автобусов большого класса вместимости будут поставлены в Челябинск по лизинговому договору с «Государственной транспортной лизинговой компанией».
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год Челябинск получит 15 новых газомоторных автобусов.
В реализации программы задействован механизм лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса РФ. Таким образом, перевозчики могут получать новую технику на выгодных условиях – размер скидки на транспорт может доходить до 60%.
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Источник и фото: журнал «Рейс»
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