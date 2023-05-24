Челябинск получит новые автобусы со скидкой 60% в рамках нацпроекта

15 автобусов большого класса вместимости будут поставлены в Челябинск по лизинговому договору с «Государственной транспортной лизинговой компанией».

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по обновлению городского пассажирского транспорта на 2023 год Челябинск получит 15 новых газомоторных автобусов.

В реализации программы задействован механизм лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса РФ. Таким образом, перевозчики могут получать новую технику на выгодных условиях – размер скидки на транспорт может доходить до 60%.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник и фото: журнал «Рейс»