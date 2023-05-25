Машина-легенда: 53-летний «Черный призрак» ушел с аукциона за миллион долларов

Этот Dodge Challenger признан частью истории США.

Легендарный Dodge Challenger Black Ghost 1970 года продали на аукционе за 1 072,5 тыс. долларов США (эквивалент почти 86 млн рублей). Автомобиль включен в реестр транспортных средств, имеющих высокую историческую ценность.

Согласно легенде, именно этот Challenger блистал в уличных гонках на Вудворд-авеню в Детройте. Прозвище за ним закрепилось не случайно: маслкару раз за разом удавалось внезапно появляться, выигрывать заезды и бесследно исчезать, оставляя зрителям только кучу домыслов и мифов.

Причина таинственного исчезновения выяснилась много позже: одним из водителей Challenger был действующий сотрудник полиции Годфри Куоллс, который не мог открыто принимать участие в уличных гонках.

Кроме того, проданный экземпляр – это еще и один из 23 Челенджеров с четырехступенчатой механикой, а также единственный R/T SE с «крокодиловой» крышей. Под его капотом стоит двигатель V8 7.2, развивающий 396 лошадиных сил.

В 2022-м именно этот автомобиль вдохновил дизайнеров Dodge на создание специальной версии современного Challenger.

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Источник: Mecum

Фото: mecum.com