#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему ломается трансмиссия у кроссоверов Hyundai и Kia: 5 слабых местПочему ломается трансмиссия у кроссоверов Hyundai и Kia: 5 слабых мест
В зоне риска – все модели. И это не случайные,...
Производство Sollers Argo перенесли в УльяновскПроизводство Sollers Argo перенесли в Ульяновск
В дальнейшем на новой площадке будут собирать...
Chery Arrizo 8 – первый подробной тест и обзорChery Arrizo 8 – первый подробной тест и обзор
Седан Сhery Arrizo 8 появится в продаже до...

Машина-легенда: 53-летний «Черный призрак» ушел с аукциона за миллион долларов

Этот Dodge Challenger признан частью истории США.

За РулемВсе проблемы (и решения) двигателя 1.6 Lada, Nissan и Renault

Легендарный Dodge Challenger Black Ghost 1970 года продали на аукционе за 1 072,5 тыс. долларов США (эквивалент почти 86 млн рублей). Автомобиль включен в реестр транспортных средств, имеющих высокую историческую ценность.

Согласно легенде, именно этот Challenger блистал в уличных гонках на Вудворд-авеню в Детройте. Прозвище за ним закрепилось не случайно: маслкару раз за разом удавалось внезапно появляться, выигрывать заезды и бесследно исчезать, оставляя зрителям только кучу домыслов и мифов.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Причина таинственного исчезновения выяснилась много позже: одним из водителей Challenger был действующий сотрудник полиции Годфри Куоллс, который не мог открыто принимать участие в уличных гонках.

Кроме того, проданный экземпляр – это еще и один из 23 Челенджеров с четырехступенчатой механикой, а также единственный R/T SE с «крокодиловой» крышей. Под его капотом стоит двигатель V8 7.2, развивающий 396 лошадиных сил.

В 2022-м именно этот автомобиль вдохновил дизайнеров Dodge на создание специальной версии современного Challenger.

За Рулем
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Mecum

Фото: mecum.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0