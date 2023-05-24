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Названа причина возгорания московского автобуса в 2021 году

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Опубликованы выводы экспертизы по возгоранию автобуса НефАЗ-5299-40-52 в 2021 году. Напомним, новая машина, едва вышедшая на маршрут, загорелась утром 27 января на улице Наметкина.

Источник пишет, что судебная тяжба идет полтора года, и все это время Мосгортранс предъявлял претензии к производителю. Но после появления результатов экспертизы в деле произошел поворот: претензии предъявлены к поставщику дополнительного оборудования.

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Отметим, что НефАЗ-5299-40-52 - это дизельный автобус, и к возгоранию трех электробусов КАМАЗ-6282, которые также производятся НЕФАЗом, он прямого отношения не имеет.

Источник: Русский автомобиль

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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