Названа причина возгорания московского автобуса в 2021 году
Судя по всему, завод-изготовитель автобуса тут ни при чем…
Опубликованы выводы экспертизы по возгоранию автобуса НефАЗ-5299-40-52 в 2021 году. Напомним, новая машина, едва вышедшая на маршрут, загорелась утром 27 января на улице Наметкина.
Источник пишет, что судебная тяжба идет полтора года, и все это время Мосгортранс предъявлял претензии к производителю. Но после появления результатов экспертизы в деле произошел поворот: претензии предъявлены к поставщику дополнительного оборудования.
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Отметим, что НефАЗ-5299-40-52 - это дизельный автобус, и к возгоранию трех электробусов КАМАЗ-6282, которые также производятся НЕФАЗом, он прямого отношения не имеет.
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Источник: Русский автомобиль
Фото: скриншот видео Youtube
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