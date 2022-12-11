Автобусы уже не те! Смотрите на все новинки выставки BW Expo — журнал За рулем

Автобусы уже не те! Смотрите на все новинки выставки BW Expo

Было интересно, несмотря на отсутствие иностранных производителей.

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В конце ноября в Москве прошла выставка BW Expo, собравшая на своих площадях массу интересных новинок из мира автобусов. Да, привычных иностранных брендов в этот раз мы не увидели, зато было несколько интересных новых моделей из Поднебесной.

И, конечно, не только оттуда. КАМАЗ, НЕФАЗ, ЛИАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ — при взгляде на экспонаты выставки создается впечатление, что у этого, такого важного сегмента авторынка, вот-вот откроется новое дыхание.

Будет ли это «дыхание» иметь электрическую природу? Не факт: ДВС пока не сдается!

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Взять хотя бы представленный ГАЗ Соболь NN — как «За рулем» писал ранее, у дилеров уже есть эти машины в версии фургон, а на BW Expo можно было взглянуть на микроавтобус. Комплектуются новые Соболи хорошо известными дизелями Cummins, но в перспективе будет и локализованный китайский мотор. Одна из важных фишек — салон-трансформер: два задних ряда сидений установлены на салазках. Словом, интересная и востребованная получилась машина.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Видео: Youtube / MotorProject

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