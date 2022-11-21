Названа цена на новый фургон Соболь NN

ГАЗ представил первую модель обновленного семейства Соболь NN еще в июне 2022 года, а теперь готов объявить старт продаж.
Они начнутся как раз с фургона. Цена такой версии, по предварительным данным, составит 2 695 000 рублей.
Помимо фургона поступают дилерам и грузопассажирские версии, сообщает источник. А вот микроавтобусы и полноприводные машины появятся лишь в 2023 году.
Машины нового семейства «Соболей», уже по традиции, будут компактнее, чем ГАЗель NN: показанный летом фургон имеет длину всего 5120 мм и высоту 2430 мм.
За счет этого машина лучше подходит для города, говорят на ГАЗе.
- В качестве двигателя будут использовать Cummins, но недавно на заводе запустили производство нового дизеля по китайской лицензии.
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Источник: Telegram / RCI News
Фото: ГАЗ