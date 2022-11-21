Названа цена на новый фургон Соболь NN — журнал За рулем

Названа цена на новый фургон Соболь NN

Первые машины уже доехали до автосалонов фирменной дилерской сети.

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Смотрите, новый Соболь NN  уже у дилеров! (видео)

ГАЗ представил первую модель обновленного семейства Соболь NN еще в июне 2022 года, а теперь готов объявить старт продаж.

Они начнутся как раз с фургона. Цена такой версии, по предварительным данным, составит 2 695 000 рублей.

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Помимо фургона поступают дилерам и грузопассажирские версии, сообщает источник. А вот микроавтобусы и полноприводные машины появятся лишь в 2023 году.

Названа цена на новый фургон Соболь NN

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Машины нового семейства «Соболей», уже по традиции, будут компактнее, чем ГАЗель NN: показанный летом фургон имеет длину всего 5120 мм и высоту 2430 мм.

За счет этого машина лучше подходит для города, говорят на  ГАЗе.

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Источник: Telegram / RCI News

Фото: ГАЗ

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