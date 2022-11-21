Названа цена на новый фургон Соболь NN

Первые машины уже доехали до автосалонов фирменной дилерской сети.

ГАЗ представил первую модель обновленного семейства Соболь NN еще в июне 2022 года, а теперь готов объявить старт продаж.

Они начнутся как раз с фургона. Цена такой версии, по предварительным данным, составит 2 695 000 рублей.

Помимо фургона поступают дилерам и грузопассажирские версии, сообщает источник. А вот микроавтобусы и полноприводные машины появятся лишь в 2023 году.

Материалы по теме Новые модификации ГАЗона и Валдая показали на видео

Машины нового семейства «Соболей», уже по традиции, будут компактнее, чем ГАЗель NN: показанный летом фургон имеет длину всего 5120 мм и высоту 2430 мм.

За счет этого машина лучше подходит для города, говорят на ГАЗе.

В качестве двигателя будут использовать Cummins, но недавно на заводе запустили производство нового дизеля по китайской лицензии.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Материалы по теме Хотите на выставку BW Expo? Бесплатный промокод от «За рулем» Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Источник: Telegram / RCI News

Фото: ГАЗ