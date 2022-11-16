Новые модификации ГАЗона и Валдая показали на видео

Спецтехника на базе машин поколения Next выглядит интересно, а что она может?

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Пресс-служба завода ГАЗ опубликовала видео, представляющее новейшие образцы спецтехники на базе среднетоннажников ГАЗон Next и Валдай Next.

Напомним, новое поколение Валдая продается с февраля 2021 года. Машина заимствует кабину у китайского Foton. Подобные грузовики предлагают также КАМАЗ и МАЗ. Оба — и ГАЗ тоже — развивают также сопутствующую линейку спецтехники.

В опубликованном ролике показаны автоподъемник и эвакуатор Валдай Next, созданные для работы в условиях мегаполиса. Машины компактные и маневренные, рассказывает производитель.

Мусоровоз ГАЗон Next, конечно, крупнее, но он весьма современен: подходит для раздельного сбора отходов, активно внедряемого в крупных городах. Кузов из низколегированной конструкционной стали усилен вертикальными стальными профилями по всей длине снаружи, что обещает высокую надежность.

Конструкция ГАЗон Next и Валдай Next позволяет устанавливать различные надстройки и использовать машины в различных сферах: торговле, строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве, сообщают в пресс-службе.

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Источник: YouTube / GAZ Auto

Фото: скриншот видео YouTube