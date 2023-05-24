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Руль, сиденья, подсветка салона – как улучшить и избежать претензий ГИБДД?

Что-то менять категорически нельзя, а что-то – можно и даже нужно! В частности, интересна ситуация с подсветкой салона.

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Как доработать автомобиль так, чтобы не было проблем с ГИБДД? Рассказывая об этом, эксперт «За рулем» Алексей Ревин отдельно остановился на доработках интерьера.

Он заметил, что без согласования с ГИБДД вам не удастся поменять руль на нештатный. Но на родное рулевое колесо можно надеть оплетку или полностью перетянуть его кожей. Единственное условие: место расположения подушки безопасности не должно быть закрыто.

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Устанавливать тюнинговые сиденья тоже запрещено. А вот чехлы, подогреватели, массажеры – пожалуйста», – отмечает эксперт.

Накладки на педали и коврики могут быть без проблем заменены на неоригинальные. К коврикам лишь одно замечание: чтобы они были надежно закреплены и не уезжали под педали.

Как легально доработать свет в салоне

  • В штатные плафоны разрешено устанавливать светодиодные лампы любого цвета.
  • Можно дополнительно подсветить зону ног водителя и пассажиров.
  • Установить светящиеся окантовки на панель приборов, центральную консоль и тоннель пола.
  • Заставить иллюминацию мигать в такт с музыкой.

А вместо стандартного головного устройства можно установить неоригинальное с большим экраном и дополнительным набором функций: навигация, камера заднего вида и даже диагностика автомобиля.

Дорабатываем машину, оставаясь в правовом поле, – вот полная инструкция!

Фото: Flickr

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За РулемИннокентий Кишкурно
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