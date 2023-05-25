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Парковка на Эйфелевой башне – старый забытый проект

У нас есть рисунок 1936 года, показывающий, какой бы могла быть знаменитая башня сегодня.

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В 1930-х годах был представлен проект автостоянки на Эйфелевой башне. И проект этот был рассмотрен властями с большим интересом! А потом про него забыли.

Кто хоть раз не мечтал подняться на Эйфелеву башню, даже несмотря на то, что там 674 ступени? А можно было бы въехать на башню и на автомобиле. В 1936 году архитектор Андре Басдеван предложил довольно безумный проект: заехать на Эйфелеву башню на автомобиле и припарковать его на там стоянке, расположенной на уровне третьей секции.

Звучит безумно, но надо учитывать, что в те годы был автомобильный бум, поэтому к такой идее отнеслись очень серьезно. Но от проекта отказалась из-за компании, которая отвечала за эксплуатацию Эйфелевой башни.

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Андре Басдеван сделал не только рисунки общего вида проекта, но и проработал все детали – бери да строй. В книге «Эйфелева башня, правда и легенды» журналисты Франсуа Вей и Эммануэль Хехт все это досконально описали.

Планировалось «соорудить два бетонных спиральных пандуса по обе стороны Эйфелевой башни, чтобы автомобили могли подъезжать к ресторану на третьем этаже.

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Стоянкой должна была стать большая платформа, расположенная на высоте 115 м и соединяющая оба пандуса.

Сколько автомобилей могло парковаться на этой стоянке? Могла ли Эйфелева башня выдержать вес современных машин? Сколько стоила бы парковка там? Столько вопросов, которые останутся без ответа. Да и спустя почти девяносто лет такая идея кажется невообразимой – автомобили в XXI веке не приманивают, а наоборот, выгоняют из тесных центров больших городов.

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Фото: Mémoire2Ville, Chris Coudron / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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