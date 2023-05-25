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Чем отличаются кузова китайского и европейского кроссовера? Наглядные фото

Кузов Exeed TXL не перегружен декором, надпись на фасаде красиво переливается, приятно закрываются двери… Китайцы преуспели?

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Эксперт «За рулем» Александр Виноградов провел большой сравнительный тест Exeed TXL и Skoda Kodiaq. И, в частности, он обратил внимание на едва заметные мелочи, из которых и состоит восприятие автомобиля в целом.

«Слой краски у TXL толще примерно на 30 мкм. Но количество затраченной краски на весь кузов у Шкоды, похоже, больше – скрытые полости и внутренние поверхности кузовных панелей окрашены лучше. У Иксида в некоторых местах краски нет вовсе», – отмечает эксперт.
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На фото заметно, что встречается у «китайца» легкая нестыковка панелей, а неровная линия оконных молдингов бросается в глаза. Также из мелких деталей: у Шкоды стык передних стоек и лобового стекла закрыт щитком, а у TXL этого нет.

За Рулем

Число дверных уплотнителей одинаковое. Но справляются они по-разному: у Шкоды вся грязь отсекается, а TXL допускает небольшое проникновение снизу. Да и к его порогам есть вопросы: часть этой «пескоструйной» зоны ничем не прикрыта. У Шкоды же весь металл порогов обработан защитной мастикой.

Как говорится, найдите все отличия - и читайте полное сравнение двух популярных одноклассников.

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Фото:За Рулем«За рулем»
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