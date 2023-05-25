Чем отличаются кузова китайского и европейского кроссовера? Наглядные фото

Кузов Exeed TXL не перегружен декором, надпись на фасаде красиво переливается, приятно закрываются двери… Китайцы преуспели?

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов провел большой сравнительный тест Exeed TXL и Skoda Kodiaq. И, в частности, он обратил внимание на едва заметные мелочи, из которых и состоит восприятие автомобиля в целом.

«Слой краски у TXL толще примерно на 30 мкм. Но количество затраченной краски на весь кузов у Шкоды, похоже, больше – скрытые полости и внутренние поверхности кузовных панелей окрашены лучше. У Иксида в некоторых местах краски нет вовсе», – отмечает эксперт.

На фото заметно, что встречается у «китайца» легкая нестыковка панелей, а неровная линия оконных молдингов бросается в глаза. Также из мелких деталей: у Шкоды стык передних стоек и лобового стекла закрыт щитком, а у TXL этого нет.

Число дверных уплотнителей одинаковое. Но справляются они по-разному: у Шкоды вся грязь отсекается, а TXL допускает небольшое проникновение снизу. Да и к его порогам есть вопросы: часть этой «пескоструйной» зоны ничем не прикрыта. У Шкоды же весь металл порогов обработан защитной мастикой.

Как говорится, найдите все отличия - и читайте полное сравнение двух популярных одноклассников.