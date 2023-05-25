Российские «Зеленые карты» перестанут работать в Евросоюзе с 1 июня

Их действие продолжится только в дружественных странах - членах системы.

Двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и страховыми бюро стран Евросоюза, Швейцарии и Великобритании прекращаются с 1 июня 2023 года.

Таким образом, выданные в странах Европы «Зеленые карты» перестают действовать в России. При этом российские сертификаты не будут работать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. Страховые организации не могут выдавать «Зеленые карты» со сроком действия после 31 мая 2023 года.

В таких странах, как Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Сербия и Турция, российские «Зеленые карты» будут действовать в обычном режиме.

При необходимости въехать на территорию Евросоюза, а также Швейцарии и Великобритании после 31 мая водитель должен приобрести полис приграничного страхования соответствующей страны на пунктах пропуска. Въезжающие в Россию, соответственно, должны будут оформить полис ОСАГО.

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Источник: РСА

Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов, depositphotos.com