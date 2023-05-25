#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России впервые представлены коммерческие автомобили SDACВ России впервые представлены коммерческие автомобили SDAC
Две новые модели коммерческого транспорта –...
Интересный маршрут летнего отдыха: Gastro Industry FestИнтересный маршрут летнего отдыха: Gastro Industry Fest
Вас ждет очень необычное сочетание: вкусная еда...
Новая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.Новая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.
Кроме того, этот Honda Aircraft Elite II имеет...

Российские «Зеленые карты» перестанут работать в Евросоюзе с 1 июня

Их действие продолжится только в дружественных странах - членах системы.

За РулемНовый Kia Sportage из Кореи: сколько стоит?.. Как ввезти?..

Двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и страховыми бюро стран Евросоюза, Швейцарии и Великобритании прекращаются с 1 июня 2023 года.

Таким образом, выданные в странах Европы «Зеленые карты» перестают действовать в России. При этом российские сертификаты не будут работать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. Страховые организации не могут выдавать «Зеленые карты» со сроком действия после 31 мая 2023 года.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В таких странах, как Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Сербия и Турция, российские «Зеленые карты» будут действовать в обычном режиме.

При необходимости въехать на территорию Евросоюза, а также Швейцарии и Великобритании после 31 мая водитель должен приобрести полис приграничного страхования соответствующей страны на пунктах пропуска. Въезжающие в Россию, соответственно, должны будут оформить полис ОСАГО.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: РСА

Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов, depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0