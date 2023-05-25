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КАМАЗ-лизинг на выставке CTT Expo 2023

На стенде компании посетители могут получить подробную информацию об условиях лизинговых программ.

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Специалисты лизинговой компании «КАМАЗ» целью посещения выставки видят налаживание деловых контактов.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность приобрести новую грузовую технику КАМАЗ с нулевых авансом, сроком лизинга до 60 месяцев и лизинговыми каникулами», – описывает одну из лизинговых программ «Лизинг «Юбилейный» генеральный директор компании Андрей Гладков.

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Также фирма напоминает о продолжающейся распродаже подержанной техники, для чего на своем сайте разместила соответствующий каталог, призванный помочь клиентам сэкономить время и сразу сориентироваться по цене на тот или иной образец.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: КАМАЗ

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За РулемЛежнин Роман
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