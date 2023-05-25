КАМАЗ-лизинг на выставке CTT Expo 2023

На стенде компании посетители могут получить подробную информацию об условиях лизинговых программ.

Специалисты лизинговой компании «КАМАЗ» целью посещения выставки видят налаживание деловых контактов.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность приобрести новую грузовую технику КАМАЗ с нулевых авансом, сроком лизинга до 60 месяцев и лизинговыми каникулами», – описывает одну из лизинговых программ «Лизинг «Юбилейный» генеральный директор компании Андрей Гладков.

Также фирма напоминает о продолжающейся распродаже подержанной техники, для чего на своем сайте разместила соответствующий каталог, призванный помочь клиентам сэкономить время и сразу сориентироваться по цене на тот или иной образец.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: КАМАЗ