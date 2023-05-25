Эту Ниву продают за 23 млн рублей, потому что…

…автомобиль был участником одного очень важного исторического события.

Это Лада Нива 1980 года выпуска с пробегом 220 км и в идеальном состоянии. Но цена в 23 млн рублей обескураживает.

Да, это капсула времени и выглядит так, словно только что сошла с конвейера, но цена новой Нивы, которая не особо отличается, в 23 раза меньше.

Представленная в 1977 году и производящаяся до сих пор, Lada Niva сохранила свою основную идею – минимализм, экономичность, проходимость, а также неизменный внешний вид, несмотря на многочисленные обновления.

Согласно объявлению, продается не обычный автомобиль. Он находится в Тольятти, а у владельца есть документы и чек, свидетельствующие о покупке Нивы в 1980 году. То есть это первый и единственный владелец.

«Эксклюзив! Капсула времени новый, заводской автомобиль. Автомобиль с историей участник юбилея 50 лет автозавода ВАЗ», – указано в объявлении.

Под капотом машины находится оригинальный безнаддувный 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 76 л.с. Мощность на все колеса передается через 4-ступенчатую механическую коробку передач и три блокируемых дифференциала.

Маловероятно, что кто-то захочет заплатить 23 млн рублей за этот автомобиль. Да, у него есть музейная и коллекционная ценность, но не настолько же...

Фото: Auto.ru