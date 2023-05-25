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Эту Ниву продают за 23 млн рублей, потому что…

…автомобиль был участником одного очень важного исторического события.

За РулемНовая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.

Это Лада Нива 1980 года выпуска с пробегом 220 км и в идеальном состоянии. Но цена в 23 млн рублей обескураживает.

Да, это капсула времени и выглядит так, словно только что сошла с конвейера, но цена новой Нивы, которая не особо отличается, в 23 раза меньше.

Представленная в 1977 году и производящаяся до сих пор, Lada Niva сохранила свою основную идею – минимализм, экономичность, проходимость, а также неизменный внешний вид, несмотря на многочисленные обновления.

За Рулем

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Согласно объявлению, продается не обычный автомобиль. Он находится в Тольятти, а у владельца есть документы и чек, свидетельствующие о покупке Нивы в 1980 году. То есть это первый и единственный владелец.

«Эксклюзив! Капсула времени новый, заводской автомобиль. Автомобиль с историей участник юбилея 50 лет автозавода ВАЗ», – указано в объявлении.

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Под капотом машины находится оригинальный безнаддувный 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 76 л.с. Мощность на все колеса передается через 4-ступенчатую механическую коробку передач и три блокируемых дифференциала.

Маловероятно, что кто-то захочет заплатить 23 млн рублей за этот автомобиль. Да, у него есть музейная и коллекционная ценность, но не настолько же...

Фото: Auto.ru

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

За РулемСтепанов Илья
LADA Niva Legend  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

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