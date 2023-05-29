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«Лекарственное опьянение» не подлежит наказанию

Суды получили указание, как вести себя с такими водителями.

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Первый кассационный суд общей юрисдикции разъяснил судам, что нельзя наказывать водителей, севших за руль в состоянии так называемого «лекарственного опьянения». Речь, конечно, идет о принимавших легальные препараты. Указание будет действовать до тех пор, пока в закон не будут внесены соответствующие изменения.

«Конституционным судом РФ постановлено впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной статьей», - пояснил кассационный суд.
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Лишить водителя прав все-таки суд может, но только в том случае, если в употребленном препарате есть наркотики. К примеру, к таким могут относиться некоторые из препаратов для снижения давления.

Проект поправок в КоАП, согласно которому предлагается считать пьяным даже того, кто употребил лекарства, не содержащие наркотики, но вызывающие опьянение, уже прошел общественное обсуждение. Сейчас он находится на согласовании в правительстве.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Фото: depositphotos.com

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