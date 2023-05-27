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Lada Niva – больше не лидер российского рынка кроссоверов

Но кто, если не она?

За РулемКАМАЗ не уступит рынок китайцам

В апреле 2023 года лидером сегмента SUV на рынке России стал китайский Geely Coolray. Кроме того, он показал взрывной рост по сравнению с прошлым годом: 4,2 тысячи в апреле 2023 года, 244 штуки – в апреле 2022.

На втором месте осталась Lada Niva Travel с тиражом 3,8 тысячи штук (рост по сравнению с прошлым годом в 4,1 раза), на третьем – Haval Jolion, который показал результат в 3,5 тысяч экземпляров и рост в 8,9 раза.

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Как сообщают представители дилеров, причина популярности китайской модели – поставки в достаточном количестве как из Беларуси, так и из Китая. Кроме того, компания стала предлагать свою программу кредитования с максимальной скидкой 570 тысяч рублей.

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Источник: Российская газета

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