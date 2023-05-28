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В Биробиджане под капотом машины оказался необычный гость (ВИДЕО)

Чтобы его извлечь, пришлось вызывать спасателей.

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В Биробиджане прохожие заметили нетипичного гостя, который забрался под капот машины – змею. Для ее извлечения вызвали спасателей.

Специалисты работали вдвоем: один открыл капот и доставал змею, другой помогал со стороны колесной арки. Пойманную змею поместили в мешок, а затем вернули в среду обитания.

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Животное оказалось не таким уж опасным. Это амурский полоз – неядовитая змея, которая, однако, может травмировать при укусе.

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Источник: Telegram-канал МЧС России

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