В Биробиджане под капотом машины оказался необычный гость (ВИДЕО)
Чтобы его извлечь, пришлось вызывать спасателей.
В Биробиджане прохожие заметили нетипичного гостя, который забрался под капот машины – змею. Для ее извлечения вызвали спасателей.
Специалисты работали вдвоем: один открыл капот и доставал змею, другой помогал со стороны колесной арки. Пойманную змею поместили в мешок, а затем вернули в среду обитания.
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Животное оказалось не таким уж опасным. Это амурский полоз – неядовитая змея, которая, однако, может травмировать при укусе.
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Источник: Telegram-канал МЧС России
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