В Биробиджане под капотом машины оказался необычный гость (ВИДЕО)

Чтобы его извлечь, пришлось вызывать спасателей.

В Биробиджане прохожие заметили нетипичного гостя, который забрался под капот машины – змею. Для ее извлечения вызвали спасателей.

Специалисты работали вдвоем: один открыл капот и доставал змею, другой помогал со стороны колесной арки. Пойманную змею поместили в мешок, а затем вернули в среду обитания.

Животное оказалось не таким уж опасным. Это амурский полоз – неядовитая змея, которая, однако, может травмировать при укусе.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал МЧС России