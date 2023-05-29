Специалист напомнил о рисках при покупке б/у машины

Как минимум нужно проверить, числятся ли за ней штрафы, налоги и запреты.

Как минимизировать количество правовых рисков при покупке машины, рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве, адвокат Кирилл Данилов.

Прежде всего, важно проверить сам объект сделки – машину:

наличие ограничений, препятствующих регистрации;

нахождение машины в розыске;

наличие обременения залогом;

нахождение авто в совместной собственности супругов.

Если у владельца авто есть неуплаченные штрафы и налоги или если его имущество стало предметом спора, то на отчуждение машины может быть наложен запрет. Переоформить такое транспортное средство будет невозможно.

Сведения об ограничениях на регистрационные действия в Госавтоинспекции можно найти на сайте ГИБДД в сервисе «Проверка автомобиля» по VIN-номеру кузова или шасси. Этот сервис позволяет проверить историю регистрации автомобиля в ГИБДД за различными собственниками, узнать о ДТП с участием машины, а также не находится ли она в розыске.

Информация о нахождении авто в залоге проверяется через нотариуса. Если этого не сделать, покупатель рискует потерять и машину, и уплаченные за нее деньги. Кроме того, лучше иметь согласие супруга на продажу автомобиля – это уменьшит риск судебных разбирательств.

О признаках банкротства владельца может свидетельствовать большое количество исполнительных производств в отношении него, судебных разбирательств. Это можно проверить на официальном сайте ФССП в сервисе «Банк данных исполнительных производств» и на официальных сайтах судов.

Если договор купли-продажи подписывает представитель собственника, лучше проверить доверенность на сайте федеральной нотариальной палаты в сервисе «Проверка доверенностей по реквизитам».

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Источник: Прайм

Фото: depositphotos.com