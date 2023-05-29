Варил самогон и вот: пострадало 7 машин

Произошло это во дворе дома в Комсомольске-на-Амуре.

Утром 27 мая в МЧС поступил звонок о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме по улице Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре.

На место незамедлительно выехали спасатели. К их удивлению, причиной происшествия стала не неисправность газового оборудования, а самогоновариение. Из-за скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата произошел взрыв горючей смеси.

В квартире на четвертом этаже выбило стекла, а сам 46-летний самогонщик с ожогами доставлен в больницу, сообщило Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

От выбитых стекол пострадали семь автомобилей во дворе жилого дома.

Пожара удалось избежать, но повреждены оконные рамы, несущие конструкции здания целые. С верхних этажей дома еще до прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 30 человек. Для реагирования на вызов пришлось привлечь 14 человек и 4 единицы техники.

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Источник: МЧС России

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС, Unsplash