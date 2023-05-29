Представлена новая версия российского вездехода

На выставке СТТ EХPO «Чебоксарский завод силовых агрегатов» показал грузовик с обновленными агрегатами.

По заявлениям производителя, это полностью импортозамещенный продукт. Аналогов ему в РФ нигде не производится, а иностранные аналоги – Unimog (Германия), Bremach T-REX (Италия) – стоят в разы дороже.

Полная независимость от иностранных комплектующих была достигнута благодаря замене импортной КПП на белорусскую, мостов – на российские. Причем коробка передач имеет улучшенные характеристики и увеличивает производительность машины на бездорожье. Этот агрегат с 2023 года поставляется предприятием «Фаст-МАЗ», созданным ОАО «МАЗ» вместе с компанией Shaanxi Fast Gear.

Грузовик «Силант» производства ООО «ЧЗСА» успешно прошел все технические испытания в самых суровых климатических условиях.

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Источник и фото: журнал «Рейс»