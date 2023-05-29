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Колеса большего размера ставить нельзя, но... можно (есть лайфхак!)

Есть смысл познакомиться с моделью вашей машины поподробнее - именно в этих подробностях и кроется важный нюанс.

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В своей статье о легальности внесенных в конструкцию авто изменений эксперт «За рулем» Алексей Ревин, в частности, обращает внимание на колеса. Вкратце рекомендация такая: ставить диски больше стандартного размера не стоит.

Однако есть тонкий нюанс, при котором вы все-таки можете поставить колеса крупнее, чем стояли на вашем авто с завода.

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«Вариантом тюнинга, не вызывающего претензий со стороны ГИБДД, будет установка устройств и комплектующих, которые применены на более богатой комплектации», – отмечает эксперт.

То есть имеет имеет смысл познакомиться со «своей» моделью подробнее и выяснить, какие типоразмеры колес допускает использовать на ней сам производитель!

Тот же самый нюанс работает для оптики, рейлингов, сидений и многих других комплектующих.

А как еще можно доработать машину и не иметь претензий от ГИБДД? Изучаем полную инструкцию!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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