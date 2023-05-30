Дилеры предупредили о росте цен на ввозимые по параимпорту авто

Машины закупали по более выгодному валютному курсу, но сейчас их запас подходит к концу.

Запас закупленных импортных автомобилей у российских дилеров закончится к осени 2023 года, предупредили продавцы. После этого цены на иномарки опять поднимутся – уже с учетом ослабевшего курса рубля.

Дилеры отмечают, что каждые последующие партии автомобилей, которые поступают в Россию, регулярно прибавляют в цене.

Осенью 2022 года из ОАЭ через Казахстан в Россию завезли много машин. Но потом страны взвинтили цены для российских покупателей, и покупать таким образом стало невыгодно. Поэтому сейчас дилеры все больше ориентируются на официальных «китайцев» и те модели, которые выпускают у нас в стране.

Также причиной ожидаемого роста цен на автомобили, поставляемые по серым схемам, стало падение курса рубля. Осенью 2022 года, когда осуществлялись массовые закупки, доллар стоил около 65 руб., сейчас курс укрепился на отметке 80 рублей.

Есть и другие причины подорожания: сложности с переводом денег из России, логистические проблемы, в том числе связанные с взаимными ограничениями на автомобильные перевозки между Россией и Польшей. Санкционное давление также усложняет ситуацию, увеличивает расходы и повышает конечную стоимость машин.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Некоторые дилеры жалуются, что постепенно тают запасы автомобилей на складах, а поставлять их в Россию становится все сложнее.

В частности, прямых поставок из Европы почти нет – всё идет кривыми путями. Сложнее доставлять машины и с других направлений, а курс рубля просел. Поэтому ждем очередного повышения цен.

Вполне возможно, что те немногие официальные (китайские) производители, что еще работают в России, подрежут свой аппетит и не допустят резкого подъема цен, но тренд очевиден: в этом году автомобили будут дорожать.

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Источник: Autonews и Telegram/Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: Julian Stratenschulte/dpa и «За рулем»