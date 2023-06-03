Топ-5 чисто летних поломок авто

Да, неисправности автомобиля тоже имеют некоторую «сезонность».

В автомобиле существует лишь одна жидкость, которая должна кипеть при нормальной работе, — это хладагент в системе кондиционирования, напомнил эксперт «За рулем» Алексей Ревин. В остальных случаях это неисправность.

Кипение антифриза

Существует несколько причин, почему жидкость в системе охлаждения может закипеть. Вот лишь несколько основных из них:

низкий уровень жидкости в системе;

поддельный антифриз с низкой температурой кипения;

неисправная или негерметичная пробка радиатора;

засорение сот радиатора системы охлаждения;

образование отложений в системе охлаждения;

неисправный термостат.

Кипение тормозной жидкости

Если тормозную жидкость давно не меняли, то в жару при очень интенсивном торможении и она может вскипеть. При этом педаль тормоза провалится, а замедляться машина почти не будет.

Снижение вязкости жидкостей

При повышении температуры все масла и смазки в автомобиле снижают свою вязкость. Это может привести к микропротечкам, которые часто называют запотеванием. В жаркое время года могут возникать проблемы с уплотнениями, такими как прокладки, пыльники шаровых опор и рулевых тяг. Также могут появляться следы смазки под пыльниками ШРУС.

Пластик

Пластик салона при проектировании автомобиля, конечно, проходит испытания на стойкость к солнечным лучам. Но при стоянке на солнце летом, особенно если дело происходит на юге страны, возможно коробление пластмасс панели приборов.

Прочее

Хотя это неисправностью не назовешь, но в жару все же стоит обратить внимание и не оставлять в салоне:

газовые зажигалки;

аэрозольные баллончики;

канистры с бензином;

бутылки и банки с газировкой.

Иначе неприятностей не избежать.

Подробнее о чисто летних неисправностях читайте в этом материале.

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