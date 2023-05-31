#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Искусственный интеллект будет следить за водителями на дорогахИскусственный интеллект будет следить за водителями на дорогах
На Урале установят «умные» детекторы...
Завод «Соллерс» нашел замену МаздеЗавод «Соллерс» нашел замену Мазде
Работу предприятия во Владивостоке планируют...
Сложно ли менять масло в китайском кроссовере самомуСложно ли менять масло в китайском кроссовере самому
Нередко производители усложняют самостоятельное...

Как не купить залоговый автомобиль

На вторичном рынке сделки купли-продажи часто сопряжены с правовыми рисками.

За РулемПередаем за проезд: регионам дадут новые полномочия

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, адвокат Кирилл Данилов предупредил, что при покупке подержанного автомобиля необходимо провести доскональную проверку машины. Следует выяснить, не наложены ли на авто ограничения, не находится ли она в розыске, есть ли на ней штрафы и неоплаченные налоги.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Кроме того, автомобиль может быть в залоге. Проверить эти данные можно у нотариуса.

Если этого не сделать, то можно спустя какое-то время после покупки автомобиля узнать о том, что банк обращает на него взыскание, так как он был заложен прежним собственником в счет обеспечения обязательств по кредиту. Тогда покупатель рискует потерять и машину, и уплаченные за нее деньги», — предостерег эксперт.

В качестве меры предосторожности адвокат посоветовал окончательно рассчитываться с продавцом только после регистрации перехода права собственности на машину.

Источник: Прайм

Фото; Unsplash, depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0