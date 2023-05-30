Ралли «Уралхим Псков 2023» – гонка, которую надо видеть

Масштабы гонки растут: в этом году участие в третьем этапе Чемпионата России по ралли «Уралхим Псков» приняли более 60 экипажей.

Гонка проводилась на трассе с восемью спецучастками, общая протяженностью которой составила 120,28 км.

Рекорд был установлен не только по количеству экипажей, но и по числу зрителей, которых в этом году было около 5000 человек. Это отметил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в ходе пресс-конференции, посвященной третьему этапу Чемпионата России по ралли «Уралхим Псков».

В ближайшем будущем Чемпионат России по ралли должен измениться и стать более зрелищным. О планах организаторов «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, рассказал гендиректор промоутера Чемпионата Артур Мурадян.

Артур Мурадян, генеральный директор промоутера Чемпионата России по ралли ASMG, вице-чемпион по ралли России 2022 года:

— Нам интересно было бы получить равномерное распределение этапов между регионами. Сейчас пока по программе у нас отсутствует Юг, Дальний Восток (которому можно дать возможность зайти с Кубковых соревнований), Урал, Север. Могут появиться этапы в Татарстане и на Кавказе. Заинтересованность со стороны властей уже есть.

Сегодня мы должны сделать большой шаг вперед, чтобы Чемпионат России стал серьезным и сложным испытанием для спортсменов. Для этого, конечно, надо увеличивать дистанцию до 150-170 боевых километров. И в каждом этапе Чемпионата должна быть своя изюминка. Например, в Пскове такая изюминка есть: это лесные дороги и городской участок.

Самое главное, участников соревнований должно быть не менее 100, потому что это, в первую очередь, зрелищно и увеличивает интригу в каждом классе. Я бы очень хотел, чтобы обязательно присутствовал формат «Наша классика». По большому счету Чемпионат должен включать в себя все виды техники, на которой готовы соревноваться спортсмены, но естественно, с каркасом безопасности и проходными по всем требованиям безопасности.

Олег Мыслевич также отметил, что на одном энтузиазме праздник не организовать. Бюджет 2024 года на проведение следующего этапа должен быть минимум 5 миллионов рублей, сказал он. А бюджет чемпионата России – как минимум 10 миллионов рублей. И тогда можно будет без натяжек говорить о высоком профессиональном международном уровне.

Победителем в общем зачете Ралли «Уралхим Псков 2023» стал экипаж Дениса Ростилова из Екатеринбурга. Второе место, уступив в итоге 58,7 секунды, занял гендиректор промоутера чемпионата России по ралли ASMG, вице-чемпион по ралли России 2022 года Артур Мурадян. Третьим приехал экипаж автогонщика из Санкт-Петербурга Владимира Васильева.

Новая рамная модель Kia – кроме всего прочего, автомобиль получит турбодизельный двигатель.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: «Уралхим Псков»