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Москвич 3 вошел в топ-10 по продажам

Кроссовер опередил Geely Tugella и Chery Tiggo 4 Pro.

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По итогам продаж легковых автомобилей в России за четвертую неделю мая бренду Москвич и конкретно модели Москвич 3 удалось попасть в десятку лучших. Источник подчеркивает, что это произошло впервые.

В рейтинге марок по-прежнему лидирует Lada с 5234 проданными на прошлой неделе машинами. Далее следуют Chery (1749 шт.), Geely (1696 шт.), Haval (1669 шт.), Exeed (733 шт.), Kia (714 шт.), Hyundai (642 шт.), Omoda (622 шт.), Changan (539 шт.) и Москвич, дилеры которого продали 522 автомобиля.

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А в десятке лучших моделей на прошлой неделе кроссовер Москвич 3 забрался аж на восьмую строчку, опередив Geely Tugella и Chery Tiggo 4 Pro.

В верхней части рейтинга расположились Lada Granta, Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Omoda C5.

За Рулем

Источник: Автостат

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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За РулемИннокентий Кишкурно
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