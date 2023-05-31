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В России запретят самокаты на пешеходных улицах

А также хотят ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.

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В России растут показатели аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если в 2019 году было зафиксировано 147 таких ДТП, то в 2020-м — 430, в 2021-м — 704, в 2022-м — 976. В прошлом году в таких авариях погибло 19 человек, пострадал 941. Об этом говорится в обращении в МВД и Минтранс, подписанном членом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александром Якубовским.

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В связи с этим выдвигаются следующие предложения:

  • ограничить на уровне программного обеспечения скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч
  • запретить их проезда по пешеходным улицам
  • запретить пользование электросамокатами людям до 18 лет.

Причем касаться это должно всех, в том числе и доставщиков товаров на дом.

Сейчас на кикшеринговых электросамокатах можно перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. А детям от семи до 14 лет можно перемещаться на них под присмотром родителей. Однако вес ребенка и скорость его реакций не позволяют адекватно управлять тяжелым электросамокатом.

Мнения экспертов по этому вопросу разошлись: кто-то поддерживает инициативы, а кто-то полагает, что не нужно тормозить развитие сервисов доставки или кикшеринга, а лучше приспосабливать городскую среду под современную экономику.

Источник: «Известия»

Фото: АГН "Москва"

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За РулемАлексеева Елена
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