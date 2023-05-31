Эксперт дал советы страдающим от сбоев GPS таксистам и автомобилистам
Здесь претензий не может быть вообще ни у кого и ни к кому, потому что все понимают, что это не блажь или эксперименты. Это даже не технические недостатки в работе навигационной системы. Такие методы предприняты, чтобы сбить с толку беспилотные летательные аппараты, пояснил председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Пешеходам, таксистам, а также автомобилистам, которые плохо знают город, следует научиться пользоваться бумажной картой либо скачать карту города на телефон для использования без навигационной системы и интернета.
«Думаю, в связи со сбоями количество выполненных заказов резко упадет. Если хотя бы на несколько дней вот такая электронная защита Москвы от нападения по воздуху продлится, и будет навигация отключена, то единицы из ныне существующих таксистов смогут получать заказы. Поэтому изучение города по обычной карте точно ни для кого не будет лишним», – отметил Лысаков.
Он напомнил, что в советские годы портативного интернета не было, однако это не мешало автомобилистам и водителям такси ездить по городу.
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Источник: «Взгляд»
Фото: depositphotos.com
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