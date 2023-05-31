Эксперт дал советы страдающим от сбоев GPS таксистам и автомобилистам

Сбои в работе спутниковой системы навигации GPS наблюдаются после атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье. Сигналы глушат для устранения беспилотников, угрожающим жизням граждан.

Здесь претензий не может быть вообще ни у кого и ни к кому, потому что все понимают, что это не блажь или эксперименты. Это даже не технические недостатки в работе навигационной системы. Такие методы предприняты, чтобы сбить с толку беспилотные летательные аппараты, пояснил председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Пешеходам, таксистам, а также автомобилистам, которые плохо знают город, следует научиться пользоваться бумажной картой либо скачать карту города на телефон для использования без навигационной системы и интернета.

«Думаю, в связи со сбоями количество выполненных заказов резко упадет. Если хотя бы на несколько дней вот такая электронная защита Москвы от нападения по воздуху продлится, и будет навигация отключена, то единицы из ныне существующих таксистов смогут получать заказы. Поэтому изучение города по обычной карте точно ни для кого не будет лишним», – отметил Лысаков.

Он напомнил, что в советские годы портативного интернета не было, однако это не мешало автомобилистам и водителям такси ездить по городу.

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Источник: «Взгляд»

Фото: depositphotos.com