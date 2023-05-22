Альтернативная геолокация в центре Москвы: ей уже пользуются такси и каршеринг
В центре столицы GPS так и продолжает работать с помехами. Наиболее остро ощущают связанные с этим неудобства те, кому геопозиционирование необходимо для ведения бизнеса, в частности сервисы такси и каршеринга.
К примеру, в Яндексе отметили затруднения в определении точек посадки в такси, а также в геолокации машин каршеринга и арендных самокатов. Некоторым пользователям подобных сервисов приходилось связываться с техподдержкой для определения положения автомобиля «вручную». В связи с этим сервисы вынуждены были начать применять альтернативные методы геолокации на базе сведений о подключениям к вышкам сотовой связи и находящимся рядом устройствам.
Проблемы с навигацией отметили и в логистических службах, но в них заявили, что также используют альтернативные технологии, а водители хорошо знают районы, в которых работают.
Что делать, если навигация дала сбой, изданию «За рулем» рассказал специалист.
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: depositphotos.com
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