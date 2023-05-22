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Альтернативная геолокация в центре Москвы: ей уже пользуются такси и каршерингАльтернативная геолокация в центре Москвы: ей уже пользуются такси и каршеринг
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Альтернативная геолокация в центре Москвы: ей уже пользуются такси и каршеринг

У рядового автомобилиста тоже есть возможность выстроить свой маршрут без привычных «помощников».

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В центре столицы GPS так и продолжает работать с помехами. Наиболее остро ощущают связанные с этим неудобства те, кому геопозиционирование необходимо для ведения бизнеса, в частности сервисы такси и каршеринга.

К примеру, в Яндексе отметили затруднения в определении точек посадки в такси, а также в геолокации машин каршеринга и арендных самокатов. Некоторым пользователям подобных сервисов приходилось связываться с техподдержкой для определения положения автомобиля «вручную». В связи с этим сервисы вынуждены были начать применять альтернативные методы геолокации на базе сведений о подключениям к вышкам сотовой связи и находящимся рядом устройствам.

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Проблемы с навигацией отметили и в логистических службах, но в них заявили, что также используют альтернативные технологии, а водители хорошо знают районы, в которых работают.

Что делать, если навигация дала сбой, изданию «За рулем» рассказал специалист.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КоммерсантЪ

Фото: depositphotos.com

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