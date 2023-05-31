Машина полиции вылетела на тротуар в центре Москвы (видео)
В первые же минуты было опубликовано и видео этого ДТП. Источник сообщил, что инцидент произошел на улице Покровка. Судя по видео, события развернулись в непосредственной близости от пешеходного перехода.
Прямо на зебре можно заметить еще один автомобиль – это машина такси. Сообщается, что полицейский автомобиль столкнулся именно с ней.
Сам же кроссовер с полицейскими номерами и соответствующей окраской, по всей видимости, вылетел с проезжей части, пересек тротуар и левой частью кузова ударился в стену дома и витрину расположенного в нем магазина.
Около 12:30 появились сведения о том, что на месте происшествия работают медики, проводя осмотр нескольких человек. Сразу вслед за этим стало известно о том, что в ДТП пострадал один человек.
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Источник: Baza
Видео: Тверской Водитель
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