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Машина полиции вылетела на тротуар в центре Москвы (видео)

31 мая около полудня в СМИ появились первые сообщения об аварии в центре столицы с участием полицейского автомобиля.

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В первые же минуты было опубликовано и видео этого ДТП. Источник сообщил, что инцидент произошел на улице Покровка. Судя по видео, события развернулись в непосредственной близости от пешеходного перехода.

Прямо на зебре можно заметить еще один автомобиль – это машина такси. Сообщается, что полицейский автомобиль столкнулся именно с ней.

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Сам же кроссовер с полицейскими номерами и соответствующей окраской, по всей видимости, вылетел с проезжей части, пересек тротуар и левой частью кузова ударился в стену дома и витрину расположенного в нем магазина.

Около 12:30 появились сведения о том, что на месте происшествия работают медики, проводя осмотр нескольких человек. Сразу вслед за этим стало известно о том, что в ДТП пострадал один человек.

Источник: Baza

Видео: Тверской Водитель

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За РулемИннокентий Кишкурно
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