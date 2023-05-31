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Автономная парковка вредна для химчисток – новая реклама VW

Такой системой оснащается обновленный Volkswagen Touareg, и вот почему это плохо.

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Большие кроссоверы – не самые подходящие автомобили для города из-за своих габаритов. Если на дороге это незаметно, то на парковке такая ширина, как у Volkswagen Touareg (1984 миллиметра), может доставлять неудобства.

Но тесные проходы между машинами с системой автономной парковки больше не проблема, радуются в компании. А вот владельцы химчисток этим недовольны – таков сюжет новой рекламы VW.

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Следует отметить, что система автономной парковки, запускаемая со смартфона, доступна на Touareg уже несколько лет. Так что реклама рассказывает не о новой для кроссовера системе. Более того, этот немецкий автопроизводитель не был первым, кто вывел автономную парковку на рынок. Модели Hyundai и Kia оснащались ею раньше, чем VW.

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Чтобы подчеркнуть преимущества системы помощи при парковке, в рекламе показано, как Touareg выезжает с тесного парковочного места, и владелец садиться в него, не запачкавшись о стоящие рядом автомобили.

До этого все автовладельцы, пытаясь сесть в свои автомобили, пачкали одежду и сдавали ее в прачечную через дорогу, владельцы которой явно были этим довольны.

Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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